Brasil faz amistoso contra os Estados Unidos no Baetão

Anderson Fattori



20/07/2019 | 07:00



A Seleção Brasileira masculina de handebol fará dois amistosos contra os Estados Unidos, no Ginásio do Baetão, em São Bernardo. O primeiro teste é hoje, às 18h e o segundo na terça-feira, ambos com entrada gratuita ao público.

As partidas serão as últimas antes da estreia nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que acontecem a partir do fim do mês. A Seleção está treinando em São Bernardo desde o dia 16 com foco na competição, que é a primeira chance de conseguir vaga na Olimpíada de Tóquio, em 2020 – direito assegurado só ao campeão.

A equipe brasileira é considerada a grande favorita ao ouro no Pan e tem a Argentina como principal rival. O técnico Washington Nunes fez balanço positivo das últimas semana, quando o time revezou etapas de treino em São Bernardo e Taubaté, no Interior. “Avaliação é bastante positiva, o grupo está concentrado, bastante focado com grau de comprometimento muito alto”, diz.

No Pan de Lima, a Seleção Brasileira integra o Grupo B ao lado de México, Porto Rico e o anfitrião Peru. Já na Chave A estão Estados Unidos, Cuba, Argentina e Chile.