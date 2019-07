Cachorrão pega Azulão em ‘campo neutro’

Anderson Fattori



20/07/2019 | 07:00



Visitante em sua própria casa. Assim que vai se sentir o EC São Bernardo diante do São Caetano hoje, às 15h, no 1º de Maio, no encerramento do primeiro turno da Copa Paulista. Desde sexta-feira, dia 12, o Cachorrão não pode utilizar o estádio onde manda seus jogos por determinação da Prefeitura do São Bernardo, que lacrou os portões enquanto não é aprovada concessão do local. O clássico, aliás, só vai ocorrer porque o anfitrião se comprometeu a pagar aluguel de R$ 3.000 por três horas de uso.

A partida marca reencontro entre as equipes após 28 anos – quando ocorreram duas partidas pela Segunda Divisão paulista de 1991, com um empate, por 2 a 2, e uma

O confronto é especial também para Renato Peixe, que faz o primeiro jogo como técnico no 1º de Maio, local que conhece bem. “É adversário que vai brigar pelo título e que estava jogando o Brasileiro da Série D. É partida que, com a vitória, a gente encosta neles na tabela”, projetou Peixe, que terá os retornos do zagueiro Gabriel Caran e do volante Mariano, que cumpriram suspensão.

No Azulão haverá único desfalque. “O time irá sentir a ausência do Esley (volante, suspenso), que está sendo peça importante. Entretanto, vejo essa situação como oportunidade para quem entrar demonstrar o seu potencial”, comentou o técnico Marcelo Vilar.