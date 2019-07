Prefeitura vende um dos três terrenos em leilão e arrecada R$ 42,1 milhões

Raphael Rocha

20/07/2019



A Prefeitura de São Bernardo conseguiu leiloar um dos três terrenos localizados na Rua Doutor Marcel Preotesco, próximos às avenidas Aldino Pinotti e Pereira Barreto, na região central da cidade. A administração vai receber R$ 42,1 milhões pela venda do espaço público.



A Faias Paiva Administração e Participações S/A arrematou a área pública pelo valor. Na Junta Comercial, a empresa tem em seu objeto social os ramos de compra e venda de imóveis e aluguel de imóveis. A firma fica localizada na Rua Orense, no Centro de Diadema. O terreno adquirido tem 9.984 metros quadrados.



Duas áreas não foram arrematadas. Uma tem 7.499,32 metros quadrados e a outra, 7.152,86 metros quadrados. Ambas estão na mesma rua, mais próximas à Avenida Pereira Barreto, que liga São Bernardo a Santo André.



A ideia do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), era arrecadar, com a venda dos três terrenos, R$ 101,5 milhões. Por nota, a gestão tucana avisou que vai colocar os dois espaços para leilão novamente. “Haverá avaliação se serão leiloados em separado ou unificados, além da eventual inclusão de outras áreas passíveis de alienação no próximo certame.”



Sobre qual destino do recurso da venda do terreno, a Prefeitura declarou que “será utilizado com finalidade de investimentos em patrimônios e novas obras no município”.