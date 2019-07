Avião da Latam arremete no Aeroporto Santos Dumont

19/07/2019 | 23:13



O voo da Latam LA3029 (Brasília-Rio de Janeiro) teve que arremeter no Aeroporto Santos Dumont assustando os passageiros. Segundo a Latam, o pouso teve que ser suspenso por conta de "restrições meteorológicas na pista do aeroporto". Ventos fortes teriam atrapalhado a aproximação do avião.

Relatos publicados em redes sociais sustentavam que as máscaras de oxigênio teriam chegado a cair, assustando os passageiros. A assessoria da Latam negou essa informação. Segundo a companhia aérea, a aeronave seguiu para o Aeroporto do Galeão, onde pousou, "em total segurança", às 21h05.

"A Latam ressalta que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação, e que a companhia segue as mais rigorosas normas, atendendo a regulamentação das autoridades brasileiras e internacionais com o objetivo de priorizar a segurança dos voos", conclui a nota.