IOS dispõe de 100 vagas de cursos gratuitos em Diadema

22/07/2019 | 07:13



O IOS (Instituto da Oportunidade Social) acaba de abrir inscrições para cursos gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência entre 15 e 24 anos (que estejam cursando ou concluíram o Ensino Médio). No Grande ABC, serão disponibilizadas 100 vagas, na unidade de Diadema (Rua Terra, 80, Serraria), das 1.135 vagas da Grande São Paulo.

As inscrições devem ser realizadas no local até 14 de agosto, com os documentos necessários: RG e CPF do aluno; CPF dos pais ou responsáveis; comprovante de escolaridade; comprovante de residência (conta de água, luz e telefone – levar as três); comprovante de renda de todos os moradores da casa; pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

Os cursos, que duram seis meses e incluem uniforme e material didático, preparam os alunos para o mercado de trabalho na área de administração: gestão empresarial com software ERP-TOTVS. Eles incluem conceitos administrativos com aulas práticas nos softwares, educação digital, português e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento (soft skills) e também incluem na grade curricular conceitos e práticas sobre vivência corporativa, onde os alunos aprendem a elaborar e-mail, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio até fazer o briefing de um produto.

No final, os alunos formados podem participar do Programa de Empregabilidade do IOS, que busca chances de emprego principalmente entre as empresas parceiras da instituição, ampliando a renda dessas famílias em cerca de 40%.