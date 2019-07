O RH no mundo vuca

Cíntia Bortotto



22/07/2019 | 07:03



O RH é peça fundamental nas ações estratégicas das empresas no atual contexto em que vivemos. Estamos na era digital e, quanto mais digitalizadas as empresas ficam, mais elas dependem de pessoas para realizarem suas estratégias. As pessoas, em geral, estão no centro das estratégias digitais. Muito da execução depende delas, além disso, são elas que detêm o capital intelectual que muitas vezes é vendido como solução das problemáticas de nossos clientes. Estamos vivendo a disruptura de uma nova revolução industrial que diz respeito à economia das ideias. Assim, a área de recursos humanos tem sido cada vez mais influente em soluções de pessoas e negócios.

O principal papel de recursos humanos no processo de atração e retenção de pessoas é trabalhar uma cultura forte e uma proposição de valor ao empregado, que atraia e mantenha os funcionários através de valores e propósitos conectados. Para atrair e reter talentos é importante ser flexível, manter uma conexão através de valores compartilhados e um mapeamento constante de aspirações e necessidades dos colaboradores.

Neste cenário, as redes sociais são importante fonte de recrutamento. Elas se tornaram um meio não só para informações e pesquisas, mas também para a busca de um novo emprego. O Linkedln, por exemplo, é uma ferramenta muito valorizada por profissionais de RH e possibilita que os candidatos façam o networking virtual. Muitas das nossas fontes de recrutamento são redes sociais, como grupos no Facebook, vídeos no YouTube e etc. Com as redes sociais, surgiu maneira ainda mais fácil de relacionar, descobrir vagas e conquistar contatos mais profundos nas empresas. A tecnologia é fundamental. Usamos a tecnologia como forma de recrutar talentos, desenvolver programas internos para colaboradores e quebrar barreiras culturais, já que o advento tecnológico nos possibilita a conexão com pessoas de qualquer lugar do mundo.

Um RH de sucesso no mundo vuca (que muda em velocidade muito acelerada e com destino incerto, proporcionando várias respostas para uma mesma questão) busca ouvir funcionários e estar disponível para sanar dúvidas e buscar as melhores soluções. Diversas ferramentas de comunicação podem facilitar esses processos, como revista institucional, intranet, encontros presenciais (café com executivo, aniversariantes do mês e eventos). Para identificar as competências dos colaboradores, é importante fazer uso de ferramentas como avaliação de desempenho e assessment.

E, para reter os talentos num mundo tão dinâmico, é preciso desafiar as pessoas, porque a geração Y gosta de desafios e dar muitas oportunidades de crescimento. A empresa deve ficar atenta ao que esses novos colaboradores querem, de forma que possa utilizar de mecanismos para conquistar a confiança e criar relação aberta, amigável e flexível. Siga confiante e boa sorte!