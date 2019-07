Pesquisas começam a ir para as ruas

Raphael Rocha



20/07/2019 | 07:14



A quase 14 meses para as eleições municipais de 2020, começam a surgir pesquisas feitas por grupos políticos para medir o potencial eleitoral de nomes tradicionais e de figuras que aspiram lugar ao sol no Grande ABC. O mais curioso que levantamentos eleitorais feitos em uma mesma cidade e num mesmo período de tempo podem mostrar resultados distintos. Em um município da região, foi coletada a opinião da população sobre o pleito do ano que vem por duas empresas diferentes. Em um resultado, certo candidato chegou a míseros 4% de intenções de voto no estrato estimulado. Em outro, o mesmo estrato estimulado apresentou esse nome com 18%. Não quer dizer que um instituto esteja certo ou errado, ou que ambos estejam certos ou errados. Significa que a população ainda não tem em seu horizonte qualquer perspectiva eleitoral. Porém, os números valem na hora de construção dos projetos políticos.

Projeto de lei

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) protocolou na Assembleia projeto de lei denominado Quem Ama Vacina, com objetivo de conscientizar a população paulista sobre a importância da vacinação. “As crianças são as maiores vítimas da disseminação de doenças, pois seu sistema imunológico é imaturo. Por isso, a prevenção é a melhor forma de proteger o nosso lar”, disse. “A vacinação também pode ser considerada um ato de amor. Por isso, precisamos proteger quem mais amamos.”