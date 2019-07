Festival de Inverno espera receber 3.500 pessoas em três dias de festa

Yasmin Assagra



20/07/2019 | 07:00



O 1º Festival de Inverno Fundação das Artes, realizado no parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, em São Caetano espera receber pelo menos 3.500 pessoas até amanhã. Ontem, no primeiro dia de evento, além de barracas com comidas e bebidas, os visitantes conferiram na programação apresentação da dupla Sá & Guarabyra.

“Esse show é o resumo da nossa carreira. Sempre montamos e modificamos conforme o pedido dos fãs e somos muito gratos por isso”, conta Guarabyra. A jornalista Rosana Córnea, 56 anos, moradora de São Caetano, comenta que a proposta do evento foi além do que imaginava e pretende participar dos outros dois dias de festa. “Isso é excelente para cidade. Movimenta, valoriza e a torna ainda mais conhecida”, ressalta.

O festival , que integra as comemorações de aniversário de 142 anos da cidade, celebrado no dia 28, se estende até amanhã. Na programação de hoje, às 20h, está o cantor Pedro Mariano. Já amanhã, às 18h30, o grupo Choronas comandará a festa.

O evento é realizado no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (ao lado do ParkShopping SãoCaetano) pela Fundação das Artes do município em parceria com a Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Cultura, Park Shopping São Caetano e Multiplan. A entrada é gratuita.