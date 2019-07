S.Caetano terá UBS aberta aos sábados no bairro Barcelona

Aline Melo



20/07/2019



A Prefeitura de São Caetano reinaugura hoje, às 10h30, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Ivanhoé Espósito, no bairro Barcelona. A unidade será a primeira da cidade a atender dentro da estratégia do Programa Saúde Hora Extra, que amplia o horário de funcionamento para até as 21h de segunda a sexta-feira, sendo que, após as 17h, o atendimento será por livre demanda, sem a necessidade de agendamento. Além disso, o equipamento será o primeiro do município que abrirá aos sábados, das 8h às 12h.

A UBS recebeu, entre outros serviços, revisão das infraestruturas elétrica e hidráulica, pintura, reparos na alvenaria, além de climatização e adequações na rede lógica para a implantação do prontuário eletrônico. O investimento foi de R$ 202 mil. Esta é a primeira de nove unidades de saúde revitalizadas pela Prefeitura neste ano a ser entregue. Das dez UBSs da cidade, três já contam com horário estendido, até 21h. A unidade do bairro Barcelona, no entanto, será a primeira a atender demanda espontânea.

“Teremos duas equipes de saúde bucal, uma a mais do que já tínhamos”, explicou a secretária de Saúde da cidade, Regina Maura Zettone. A gestora explicou que, diferente de um pronto-socorro, o atendimento na UBS se destina a casos mais simples, como um resfriado, cólicas menstruais, reações de vacinas, entre outros. A expectativa do governo é a de que até o fim do ano pelo menos cinco unidades passem a contar com o atendimento aos sábados.

“No mês que vem, a UBS Nair Benedites também vai passar para esse modelo, além de contar com um importante avanço no que diz respeito à humanização do atendimento, que vai ser anunciada em breve pelo prefeito <CF51>(José Auricchio Junior-PSDB)</CF>”, afirmou. Sobre outras UBSs abertas aos sábados, Regina detalhou que a administração gente vai observar a demanda da população e a adesão a esta nova dinâmica. “Temos uma participação muito ativa do conselho de saúde e vamos adaptando de acordo com os anseios dos moradores”, concluiu.

A secretária destacou, ainda, que aumentar o horário de atendimento da atenção básica, além de beneficiar os moradores que trabalham o dia todo, pode fazer com que os gastos com atendimentos com especialistas caiam. “Ampliando a atenção básica e as equipes de saúde da família, a gente aumenta a resolutividade neste primeiro atendimento”, finalizou.

Com a expansão do horário, a UBS poderá ser cadastrada junto ao governo federal para expansão dos repasses de custeio. Em abril, o Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar em até 122% o recurso para as unidades que passem a funcionar de 60 até 75 horas por semana, chegando a R$ 44,2 mil. Para 40 horas, em unidades com até três equipes do PSF (Programa Saúde da Família) o repasse é de R$ 21,3 mil.