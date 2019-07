Do Dgabc.com.br



19/07/2019 | 20:52



As condições de estabilidade no tempo permanecerão no Grande ABC neste fim desemana. Os dias serão de céu com pouca nebulosidade, sem chuva e com umidade relativa baixa no período da tarde, com valores inferiores a 45%.

As madrugadas continuarão com temperaturas próximas dos 10°C, com máximas chegando aos 23ºS.

Essas condições permanecerão até pelo manos a próxima quarta-feira.