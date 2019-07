19/07/2019 | 20:39



O History Channel vai transmitir ao vivo a Copa São Paulo de Combates Medievais no sábado, 20, pelas páginas do Facebook e YouTube do canal, a partir das 10h20.

O evento ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no bairro do Paraíso, em São Paulo, e consiste em uma disputa para lá de inusitada: competidores lutarão em armaduras reais e sem encenações.

De acordo com o History, a equipe de cobertura postará fotos e outras informações também no Twitter e no Instagram.

O evento é organizado pela Associação da Espada de Prata e Mundo Medieval, que divulga e promove informações sobre a Idade Média.