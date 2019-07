Bandas Paura, Manger Cadavre? e Falange se apresentam em Santo André

Rafael dos Santos



19/07/2019 | 20:01



A noite de sábado (20) promete ser de muito som pesado na casa de shows 74 Club ( Rua Itobí, 325) Santo André. A banda paulistana Paura nascida em 1995 hoje é formada por Rogério, Fabio Prandini, Claudinei Ferreira e João Rafael e Felippe Max. O grupo já lançou 5 álbuns e dois EPs, e até a presente data, é uma das bandas mais representativas da música extrema do continente Sulamericano.

Já a banda que abre os trabalhos a Manger Cadavre? do Vale do Paraiba foi fomada em 2011e toca suas canções de Hardcore, com influências de crust. Hoje o grupo é formado por Nata Nachthexen, Marcelo Dod, Marcelo Kruszynski e Jonas Morlock.

A outra grande atração é a banda andreense Falange, nascida em 2012, hoje é fomada por van Miotto, Luciano Piagentini, Marcelo Colettie Diego Henrique. Prometem tremer os ouvidos com e velho e bom Thrash Metal.

As apresentações começam as 19h. Entrada custa R$ 20 no local.