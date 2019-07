A matriz pioneira de São Bernardo

Ademir Médici



A construção da primeira igreja matriz definitiva da Boa Viagem, em São Bernardo, começa em 1814 e fica pronta em 1825. Sólidas paredes de taipa, fachada colonial portuguesa. Uma igreja que sofre várias modificações e reformas e resiste até 1946.

Naquele ano, é lançada a pedra fundamental da atual Matriz, hoje elevada à basílica.

A velha igreja é abraçada pelas paredes da nova, até ser demolida. A cidade não soube preservar aquela verdadeira relíquia, retratada nesta foto que não conhecíamos e que chega à Memória graças ao colaborador Roberto Vertamatti.

Nos embalos do Balanço Geral

Texto: Milton Parron



Havia um programa na Rádio Bandeirantes, noturno, de segunda a sexta, exceto quando tinha futebol, chamado Balanço Geral.

Eu tive o prazer de apresentá-lo durante dois anos e meio, das 21 às 23h, tudo ao vivo incluindo as entrevistas.

Era uma espécie de revista eletrônica, com pautas variadas, incluindo política, esportes, polícia, teatro, cinema, informações científicas e, também, músicas, tudo em uma linguagem bastante coloquial - e não confundir coloquial com chulo.

O programa tinha várias seções, uma delas dedicada àqueles que em certo momento ocuparam grandes espaços na mídia e já, em fim de carreira, estavam esquecidos.

Certa noite, participaram desse quadro os irmãos Cely e Tony Campelo e numa terceira linha estava um dos disc jockeys mais famosos dos anos 50 e 60, impulsionador da carreira de Cely/Tony, Miguel Vaccaro Neto.

Foi um dos momentos mais gratificantes de minha carreira que já beira os 60 anos. Esse programa, na íntegra, será o foco do Memória neste final de semana.



EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Memória. A volta do ‘Balanço Geral’. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h – se houver futebol o programa atrasa, com reprise amanhã, sem atraso às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br – NO AR.<

A Itália canta

12º Encontro de Corais de São Bernardo

Realização: Circulo Italiano de Toscana de Riacho Grande

Quando: amanhã, dia 21, às 16h

Local: Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos

Participação: Bicchiere d’Oro, Coral Infanto-Juvenil de São Bernardo, Coral Vita Bella (Salto), Grupo Stella Bianca (Jarinú) e Coral da Associação Trevisani nel Mondo Cascalho (Cordeirópolis).

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 20 de julho de 1989 – ano 32, edição 7122



Manchete – José Aristodermo Pinotti, secretário de Saúde do Estado, acusa o governo federal pela suspensão da vacinação paga contra a meningite tipo B.

- Região concentra 12% dos casos de meningite em São Paulo.

Meio Ambiente – Cidades do Grande ABC, Capital e Baixada Santista afetadas por barragem do Tietê pedem nova liminar.

- Medidores da poluição ficam ao redor de árvores na região.

- Incêndio criminoso atinge Pico do Bonilha, no limite de São Bernardo com Santo André.

SOS Bairros – Desratização tem início em São Caetano.

Em 20 de julho de...

1914 – O coronel Saladino Cardoso Franco assume a Prefeitura de Santo André, hoje Santo André. Governará durante 16 anos. Cairá com a República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas em 1930.

- Nomeado o Dr. Christovão Colombo da Gama inspetor literário municipal.

1919 – Pela Segunda Divisão Paulista, União Lapa 3, Primeiro de Maio, de Santo André, 1. O jogo foi disputado no campo do Minas Gerais FC, à Rua Miller, Brás, em São Paulo. Entre os segundos quadros, 2 a 0 para o União Lapa.

1924 – Revolução em São Paulo. Do noticiário do Estadão:

- Recrudesce a luta em vários setores.

- Medidas severas de repressão à pilhagem e socorro à população.

- Penha, um dos bairros mais atingidos.

- Continua interrompido o tráfego da Estrada de Ferro Sorocabana.

- Aviões efetuam evoluções sobre a cidade.

1934 – Nasce, em Garanhuns, Estado de Pernambuco, José Duda Costa. Vem jovem para São Paulo. Trabalha em Cubatão e descobre Santo André e o Grande ABC. Até o fim, um orientador da Memória.

1944 – É fundado o clube Jabaquara, o Leão da Vila Prosperidade.

1959 – São Caetano vinha realizando intensa arborização. Foram plantadas 20 árvores na Rua Ceará, 244 na Alameda São Caetano, 56 na Rua dos Prazeres. Variedade: fleur benjamin, fornecida pelo Horto Florestal.

1969 – Big Gode-Paquera vence a III Gincana Automobilística de São Caetano. Em segundo lugar, o Equipijama: em terceiro, o a Pi Boy.

- Registrada a primeira descida do homem na lua.

1984 – Antonio Carlos Girelli, presidente da Acisa, defende a inclusão do Dia do Comerciante (16 de julho) no calendário oficial de Santo André.

Hoje

- Dia do Amigo e Internacional da Amizade

- Dia Pan-americano do Engenheiro

Santos do Dia

- Aurélio de Cartago

- Elias

- Vilgeforte

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 20 de julho:



- Em Minas Gerais, Aiuruoca, Andrelândia, Camanducaia, Corinto, Natércia, Nova Belém, Piumhi e São Tomás de Aquino

- Em Santa Catarina, Balneário Camboriú, Cunha Porã, Frei Rogério, Grão Pará, Ibiam e Iomerê

- No Mato Grosso do Sul, Bela Vista

- No Paraná, Cafezal do Sul

- Na Bahia, Elísio Medrado, Ibicoara, Ibirapuã, Laje, Lamarão e Nova Itarana

- No Rio Grande do Norte, Montanhas

- Na Paraíba, Pilões

- Em Tocantins, Recursolândia

- Em Goiás, Uruana

Fonte: IBGE