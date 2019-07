Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:08



Pesquisa do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) questionou jovens com idade entre 15 e 28 anos se eles são felizes em seus trabalhos ou estágios. A resposta mais dada pelos 18.484 participantes foi ‘sim, sou muito satisfeito’, escolhido por 38,19% (7.059 pessoas). O segundo lugar de respostas (34,80%) ficou com ‘não, estou fora do meu emprego dos sonhos’.

Outras resoluções abordam o fato de gostarem de seu serviços mesmo não sendo estimulados e, sendo influenciados por companheiros de trabalho, não tendo certeza sobre sua real opinião. Parcela de 3,92% odeia as atividades.