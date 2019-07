Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:09



Terminam nesta semana as inscrições para a edição deste ano da versão brasileira do Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos. Interessados em participar da programação devem preencher formulário gratuito disponível no site do evento até terça-feira (23).

Podem ser inscritos espetáculos completos e cenas curtas de grupos do Estado de São Paulo, desde que 70% dos integrantes tenham de 13 a 19 anos. É necessário que um adulto participe de todas as etapas.

Originalmente criado em Buenos Aires, na Argentina, o evento ocorre entre 21 e 25 de setembro, em Santo André.