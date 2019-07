Festival de Inverno de Paranapiacaba abre as portas novamente para à Ocupação Rock

Rafael dos Santos



19/07/2019 | 18:40



Pelo terceiro ano consecutivo o Rock está presente no mais tradicional evento de artes do Grande ABC. O festival de Inverno de Paranapiacaba, que acontece na vila mais inglesa da Grande São Paulo e reúne diversas atrações multiculturais.

O evento, que tem entrada gratuita, será realizado aos sábados e domingos, entre este fim de semana (20 e 21) e o próximo (27 e 28).

Confira abaixo a programação

Sábado (20)

GALPÃO DA ELÉTRICA

10h às 20h – Pri Secco: Live Shots! Pcaba (exposição fotográfica)

10h às 20h – Chrys Clenched: O Fantástico Imaginário do Grande ABC e Vila de Paranapiacaba (exposição artes plásticas) e performance de Cleide Soares.

PALCO RUA FOX terá apresentações das bandas

13h Giallos

15h Soulzera

17h Rhegency

Domingo (21)

PALCO RUA FOX

13h Ataque à Jugular

PALCO RUA DIREITA

14h Santa Muerte

PALCO MERCADO

15h Der baum

QUADRA DA EMEIEF PARANAPIACABA

12h às 18h terá exposições de artes plásticas e fotografia (homenagem ao fotógrafo Bolívia Rock, e ainda conta com bate-papo com os pesquisadores da UFABC-Rock, (Universidade Ferderal do ABC) e fanzinada com Thina Curtis.

Shows com as Bandas: Nuclear Frost, Elephamte Stone, MMPM2, Encruzilhada, Harpago, Black Old Shirt, Subviventes e o ícone do rock Brasileiro, completando 35 ANOS a banda, INOCENTES. Apresentação e locução do lendário Dr. Rock.

A realização é da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André e apoio Cultural: Coletivo Rock ABC.