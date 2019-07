TV Gazeta anuncia fim dos programas de Ronnie Von e de Celso Zucatelli

19/07/2019 | 18:11



Notícia triste para os telespectadores dos programas Todo Seu e De A a Zuca transmitidos pela TV Gazeta! Isso porque, a emissora emitiu um comunicado anunciando que as duas atrações estarão fora da grade de programação a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Nesta sexta-feira, dia 19, foi a última vez que o programa comandado por Ronnie Von foi ao ar.

No comunicado é dito que os motivos por trás dos cancelamentos é o cenário econômico que tem influenciado o resultado comercial das atrações e também a responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equilibrado. Uma reestruturação na empresa também foi mencionada.

Mas, além das explicações, não ficou de fora um agradecimento aos dois apresentadores:

A TV Gazeta agradece Ronnie Von pela dedicação e parceria de uma jornada de quinze anos e lhe deseja pleno sucesso nos próximos passos. Ao Zucatelli, cuja relação durou poucos meses, fica o reconhecimento pelo empenho e entusiasmo.

Confira a seguir o comunicado na íntegra:

A TV Gazeta comunica que está cancelando de sua grade os programas de A a Zuca, de Celso Zucatelli e Todo Seu, de Ronnie Von, a partir do dia 22 de julho.

A decisão está fundamentada na análise do cenário macroeconômico, que tem gerado impacto no resultado comercial das atrações, e na responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equalizado.

A TV Gazeta agradece Ronnie Von pela dedicação e parceria de uma jornada de quinze anos e lhe deseja pleno sucesso nos próximos passos. Ao Zucatelli, cuja relação durou poucos meses, fica o reconhecimento pelo empenho e entusiasmo.

A grade da emissora está em reestruturação para atender às demandas do momento.

Nas redes sociais, os internautas ficaram bastante chateados com a saída dos dois e choveram comentários do tipo:

Que pena que a Gazeta te dispensou, lamentou uma internauta no perfil de Zucatelli.

Merece ir para uma emissora grande, declarou outra para ele.

Tô chocada com a história do cancelamento do programa! Um programa de bom gosto e diferenciado como esse acabar é o fim! Acho que a TV Gazeta está falindo..., palpitou um usuário sobre o Todo Seu.

Tanta porcaria para tirar da grade, vai mexer no único programa que eu assistia, afirmou outro internauta ainda sobre o programa do Ronnie Von.