19/07/2019 | 18:10



Maisa conseguiu! Dois meses após reclamar que a Globo não liberava os artistas da emissora para participar de seu programa, no SBT, ela recebeu Pedro Bial para gravar o Programa da Maisa.

Na sexta-feira, dia 19, ela mostrou o apresentador ao seu lado no estúdio e ainda comentou que ele foi muito esperado.

A própria Maisa participou do Conversa com Bial no final de 2018, e a reunião dos dois foi um sucesso.