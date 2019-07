Confira as principais notícias da semana - 15 a 21 de julho

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:21



Cidades





Relógio de Paranapiacaba volta a funcionar depois de cinco anos

Um dos grandes símbolos de Paranapiacaba, vila pertencente a Santo André mesmo que não esteja ligada fisicamente ao município, o relógio da torre local voltou a funcionar. Ele ficou parado durante cinco anos e seu trabalho foi retomado ontem, em data que marca o início da agenda de atividades da edição deste ano do Festival de Inverno, com entrada gratuita até dia 28.

A construção é espécie de réplica do Big Ben, famoso sino que marcava as badaladas de relógio da Elizabeth Tower, um dos cartões-postais da Inglaterra. A ideia é reflexo da formação do histórico espaço regional, nascido a partir do desenvolvimento da indústria ferroviária com mão de obra britânica. Sua instalação original ocorreu em 1898 e ajudava os habitantes a lembrar da terra natal na Europa. O antigo relógio é tombado como patrimônio histórico pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Além da sobrevida do medidor do passar do tempo, a torre agora chama a atenção pela nova iluminação, que faz com que possa ser vista também à noite mesmo com a presença da característica neblina que sempre aparece no lugar. Todo o processo custou cerca de R$ 1,3 milhão, com orçamento pago por concessionária responsável pelo transporte de carga que opera no local.

Os próximos passos de revitalizações de Paranapiacaba prometem envolver o Cine Lira, considerado o segundo cinema do Brasil, e o campo de futebol.

Tecnologia





Instagram testa no Brasil ação de ocultar curtidas

O Instagram começou teste em seu sistema no Brasil que oculta a contagem de curtidas nas postagens dos usuários. Somente os proprietários dos perfis poderão ter acesso aos números de interação com o material colocado on-line na popular rede social, ou seja, seguidores e público em geral não poderão ver a quantidade de likes. A ação irá ocorrer aos poucos, se espalhando cada vez mais no aplicativo.

Segundo os responsáveis pela plataforma, o objetivo é que as pessoas fiquem mais preocupadas com o que é postado em sua conta do que a repercussão que o conteúdo poderá gerar, evitando comparações e competições, principalmente entre o público comum e influencers.

A iniciativa deu os primeiros passos em maio, quando foi implementada no Canadá, mas resultados conclusivos ainda não foram anunciados pelo Instagram.

Saúde





Governo suspense contrato por remédios

O Ministério da Saúde suspendeu contratos com sete laboratórios que fabricam remédios distribuídos gratuitamente no SUS (Sistema Único de Saúde). No total, 18 medicamentos para tratamento de doenças como câncer e diabetes foram afetados.

O governo diz que a ação não é definitiva. Cerca de 30 milhões de pacientes deverão ser afetados.

Esportes





Neymar se reapresenta ao PSG sem saber seu futuro

Neymar se reapresentou ao PSG (Paris Saint-Germain), da França, na segunda-feira (15), uma semana depois do restante do elenco. Exames físicos marcaram o dia. Ele diz que tinha acertado a data de seu retorno de maneira prévia.

Segundo a imprensa esportiva, o atacante avisou que não quer mais jogar pelo clube, com o qual tem contrato até o fim de 2022.