Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:06



A prática do yoga busca o equilíbrio entre a mente e o corpo. Essa arte milenar foi festejada na cidade de Kota, na Índia, que organizou a maior aula de yoga do mundo, com 100.984 participantes. O evento foi grande o bastante para ter registro no Guinness World Records, que reúne recordes de todos os tipos.

As lições e posições foram comandadas pelo guru Baba Ramdev ao longo de cerca de 90 minutos. O ‘aulão’ ocorreu em 21 de junho de 2018, no Dia Internacional do Yoga.