Chegada do homem à lua celebra aniversário de 50 anos

Luís Felipe Soares



21/07/2019 | 07:16



Uma das maiores jornadas da história acaba de completar 50 anos. Após explorar terras e mares na Terra, o próximo destino do ser humano foi o espaço, com descobrimento passando por etapas. A mais famosa delas foi a chegada à Lua, ocorrida em 20 de julho de 1969, até hoje símbolo das aventuras reais dos astronautas.

Entre as décadas de 1950 e 1960, Estados Unidos e a então União Soviética eram rivais e realizavam a chamada Guerra Fria, que não tinha combates diretos, mas foi marcada por conflitos e disputas em várias áreas. A corrida espacial fez com que os norte-americanos tivessem plano para fazer com que o homem chegasse no satélite natural, a cerca de 384.400 quilômetros de distância.

O sonho se concretizou com a realização da viagem Apollo 11, com os atronautas Neil Armstrong (1930-2012), Buzz Aldrin e Michael Collins. A nave Columbia foi lançada em 16 julho de 1969, chegando à fase oculta da Lua quatro dias depois. O módulo aterrisou e Armstrong colocou seu nome na história como a primeira pessoa a pisar no solo lunar, tendo a companhia de Aldrin minutos depois. Eles exploraram o local por pouco mais de duas horas e 30 minutos, trazendo dezenas de rochas para análise na Nasa.