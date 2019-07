Nissan Leaf é lançado por R$ 195 mil no mercado brasileiro

Leo Alves



19/07/2019 | 17:48

Em pré-venda desde o Salão do Automóvel, o Nissan Leaf foi lançado oficialmente no Brasil. Seu preço sugerido de R$ 195 mil, entretanto, acabou ficando mais alto que o do pré-lançamento, quando custava R$ 178.400.

Nissan Leaf lançado no Brasil

Totalmente elétrico, o hatch é equipado com motor de 149 cv e 32,6 kgfm de torque. A autonomia é de 389 km, de acordo com o ciclo europeu, e de 240 km, se for considerado o ciclo americano.

É possível escolher três modos de condução. O Eco limita o desempenho do motor para economizar energia, enquanto que o B utiliza uma frenagem regenerativa mais potente para recarregar a bateria com mais eficiência. Por último, o D é o modo de operação padrão e que utiliza toda a potência máxima do propulsor.

Equipamentos

Todos os compradores do Nissan Leaf levam o kit de recarga rápida Wallbox, que pode ser instalado na residencia. Os controles de estabilidade e tração, Alerta Inteligente de Mudança de Faixa, Sistema Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa, Assistente Inteligente de Frenagem de Emergência, Controle Inteligente de Velocidade, Sistema de Advertência de Ponto Cego, Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento, Alerta Inteligente de Atenção do Motorista, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus, além do Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro, são outros equipamentos de segurança.

Outros itens, como a central multimídia de oito polegadas, sistema de partida em rampas, luzes diurnas de LED, rodas de 17 polegadas, bancos dianteiros com aquecimento, ar-condicionado automático, e seis airbags, completam o conjunto.

O Leaf pode ser encontrado em sete lojas de cinco estados e do Distrito Federal: São Paulo (duas), Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Brasília. A garantia é de três anos para o elétrico, sem limite de quilometragem. Já as baterias tem garantia de oito anos ou 160 mil km.

