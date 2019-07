Beatriz Ceschim



19/07/2019 | 17:48

Com a estreia da terceira temporada de “La Casa de Papel”, novos integrantes entram para o grupo de assaltantes comandado pelo Professor. A inspetora Raquel Murillo associa-se à equipe com o codinome Lisboa. Já a ex-secretária Mónica Gaztambide se une à turma como Estocolmo, e seu filho é apelidado de Cincinnati. A série ainda traz mais três pessoas inéditas: Palermo, Bogotá e Marselha. Confira na galeria, as cidades por trás dos nomes dos personagens.

Cidades dos codinomes de La Casa de Papel