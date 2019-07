Reino Unido confirma que Irã apreendeu dois navios no Estreito de Ormuz

19/07/2019 | 17:37



O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, se disse "extremamente preocupado" ao confirmar que "autoridades" do Irã apreenderam não só um como dois navios no Estreito de Ormuz, mas apenas um deles com bandeira britânica. O outro, segundo Hunt, navega com bandeira da Libéria.

"Em breve participarei de uma reunião do COBR (órgão de resposta a emergências do Escritório de Assuntos Externos britânico) para rever o que sabemos e o que podemos fazer para assegurar rapidamente a libertação das duas embarcações", declarou o secretário em comunicado.

Na mensagem enviada à imprensa, Hunt apontou ainda ser o entendimento do seu departamento que não há cidadãos britânicos a bordo de qualquer um dos navios.

"Nosso embaixador em Teerã está em contato com o Ministério de Assuntos Externos iraniano para resolver a situação e vamos trabalhar proximamente de parceiros internacionais", continuou. "Essas apreensões são inaceitáveis."

No comunicado, Hunt não especificou se o incidente envolve navios petroleiros, como alegou mais cedo a Guarda Revolucionária do Irã, ou outros tipos de embarcação.