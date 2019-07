Carmelo Gentil ganha mostra na região

Vinícius Castelli



22/07/2019 | 07:00



Apaixonado por pintura e artista plástico há cerca de quatro décadas, o pintor de São Caetano e morador de Santo André Carmelo Gentil mostra ao público uma de suas maiores inspirações para criar: a Capital paulista, cidade que ilustra agora várias de suas obras.

Para mostrar o resultado de seus trabalhos, o impressionista abre a exposição São Paulo aos Olhos de Carmelo Gentil, que pode ser apreciada no Atrium Shopping, em Santo André, com visitação gratuita.

Gentil dá aulas de pintura no Centro da cidade, “onde cenas do cotidiano me inspiram: pessoas, automóveis, semáforos, ora cenas iluminadas pelo sol, ora dias de chuva, assim como muitas vezes a névoa da manhã. São momentos únicos. A cidade de São Paulo é inspiradora por natureza” explica.

No total o pintor apresenta 30 obras inéditas – que podem ser compradas – com técnicas de pintura a óleo e aquarela. Entre os locais ilustrados nas telas estão monumentos e pontos históricos. Um deles é o Theatro Municipal, situado na Praça Ramos de Azevedo e cuja inauguração foi em setembro de 1911, evento que marcou o primeiro congestionamento da cidade. Gentil apresenta ainda locais como o Vale do Anhangabaú e Avenida Paulista.



São Paulo aos Olhos de Carmelo Gentil – Exposição. No Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – piso térreo. Visitação gratuita.