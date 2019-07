Integrante de quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos é preso na Secretaria de Finanças

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



19/07/2019 | 16:10



Funcionários da Secretaria de Finanças de São Bernardo, localizada na Avenida Kennedy, 1.058, levaram um susto no início da tarde desta sexta-feira (19), quando se depararam no estacionamento do local com diversas viaturas do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que policiais da 6ª Delegacia de Patrimônio (Investigações sobre Facções Criminosas) investigava associação que atuava na região, quando obteve informações de que uma BMW seria utilizada no transporte de material explosivo. O veículo foi localizado no estacionamento do órgão público e o condutor - cuja identidade não foi divulgada pela polícia - abordado. No porta-malas foram encontrados dois fuzis, munições, explosivos, cordel detonante, colete balístico e toca ninja.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o Deic, onde a ocorrência será registrada. Os agentes confirmaram que ele é integrante de quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. O material encontrado será submetido à perícia.

A Prefeitura se pronunciou em suas redes sociais apenas explicando o ocorrido.