Irã anuncia 'confisco' de cargueiro britânico no Estreito de Ormuz

19/07/2019 | 16:00



A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira, 19, que "confiscou" um cargueiro britânico no Estreito de Ormuz.

De acordo com os guardas, a embarcação chamada Stena Impero foi encaminhada às autoridades marítimas na costa após ordem da província de Hormozgan, por "não respeitar o código marítimo internacional". O petroleiro passa agora por "procedimento legal e investigação".

O anúncio foi dado horas depois da Suprema Corte de Gibraltar, território britânico no sul da Espanha, ter prorrogado por mais 30 dias a retenção do petroleiro iraniano Grace 1, interceptado em 4 de julho, sob suspeita de levar petróleo à Síria, assim violando as sanções da União Europeia impostas contra Damasco.

Teerã negou a acusação. Na terça-feira, 16, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o país não deixaria "essa maldade sem resposta". "Responderemos no momento e lugar adequados", declarou.

O governo britânico afirmou nesta sexta que está "buscando com urgência mais informações" sobre o incidente. "Estamos avaliando a situação", declarou um porta-voz do poder Executivo do Reino Unido. A embarcação teria sido cercada por "pequenas embarcações sem identificação e um helicóptero", segundo comunicado emitido pela tripulação. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS