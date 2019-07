Ponte Preta contrata lateral-esquerdo Guilherme Guedes e meia Renan Mota

19/07/2019 | 16:00



O técnico Jorginho pediu e a diretoria atendeu. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta anunciou mais duas contratações para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B: o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o meia Renan Mota.

A contratação de um lateral se tornou uma das prioridades depois que Abner deixou o clube no início da semana para acertar com o Athletico-PR. Com poucas opções, a diretoria foi atrás de Guilherme Guedes e acertou o empréstimo junto ao Grêmio.

O jogador de apenas 20 anos fez apenas quatro partidas entre os profissionais - todas elas na temporada passada - e vinha defendendo o Grêmio no Brasileiro de Aspirantes. Guilherme Guedes é aguardado neste domingo em Campinas (SP) para realizar exames médicos.

Mais experiente que o novo companheiro, Renan Mota chega para brigar por uma vaga com Matheus Vargas e Rafael Longuine. Aos 27 anos e com passagens por Santos, Guarani, São Bento e Figueirense, entre outros, o meia estava no Kyoto Sanga, do Japão, e chega ao clube campineiro só na próxima quinta-feira.

Antes de Guilherme Guedes e Renan Mota, a Ponte Preta havia acertado mais duas contratações nesta semana: os atacantes Bill (ex-Flamengo) e Tiago Marques (ex-Jeju United, da Coreia do Sul). A diretoria está atrás de um lateral-direito devido à lesão de Arnaldo.

Sem perder desde a estreia, a Ponte Preta tem 19 pontos e está no G4 da Série B. O time volta a campo na próxima terça-feira, quando faz um confronto direto contra o Bragantino, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 11.ª rodada.