Professor roda mais 1 milhão de km com Ford Verona 1990

Leo Alves



19/07/2019 | 14:18

Professor, engenheiro e piloto de pequenas aeronaves, Creso Peixoto já rodou mais de 1 milhão de km com seu Ford Verona 1990. Comprado em 1992, o veículo percorre cerca de 4 mil km por mês e já consumiu quase 100 mil litros de etanol, 235 litros de óleo no motor, fez 46 trocas de pneus (em duplas) e passa por revisões a cada seis meses com o mesmo mecânico.

História do Ford Verona 1990

A marca expressiva do Verona de Creso rendeu uma homenagem da montadora. O professor foi recebido pelo presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, na sede da empresa em São Paulo. Uma placa em homenagem ao marco de 1 milhão de km foi dada a Creso na ocasião.

O sedã, porém, não foi o primeiro veículo de Creso a atingir altas quilometragens. Por hábito, ele costuma rodar cerca de 200 mil km antes de trocar seus carros.

A ideia com o Verona era mantê-lo até atingir os 500 mil km para verificar se a curva de manutenção subiria muito. Quando viu que isso não aconteceu, o professor resolveu fazer um reforço estrutural no modelo para alcançar a marca de 1 milhão de quilômetros.

Foto: Divulgação Creso Peixoto e o Ford Verona 1990 Foto: Divulgação Creso Peixoto recebe a placa do presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters