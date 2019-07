Região alemã é intitulada Patrimônio da Humanidade

Redação



19/07/2019 | 14:18

A região de Erzgebirge, na Alemanha, foi intitulada Patrimônio da Humanidade da Unesco. O território fica na Saxônia, no limite com a República Checa. Ele é conhecido por seus recursos minerais, como prata e estanho, e oferece inúmeras possibilidades de lazer para os fãs de atividades ao ar livre.

A região abriga diversas atrações ligadas à exploração de metais, como passeios de trenzinhos que circulam dentro de antigas minas. Além de visitas a centenárias oficinas de fabricação de objetos produzidos com prata e estanho, como talheres.

Para os aventureiros, não faltam atividades para curtir a natureza da região. No verão, a dica é caminhar pelos vales e bosques entrecortados por riachos de água cristalina. Nos meses mais frios, é uma ótima localização para praticar esqui e outros esportes na neve.

“Erzgebirge é um destino turístico famoso para os amantes das caminhadas e dos esportes de inverno”, afirma Margaret Grantham, diretora do DZT – Centro de Turismo Alemão no Brasil. “O território também brilha com suas centenárias locomotivas, construções históricas e pela produção artesanal em madeira, responsável pela confecção dos tradicionais enfeites natalinos”, complementa.

Divulgação Produção de bonecos natalinos na região de Erzgebirge, na Alemanha



A cidade de Seiffen é um ótimo local para conhecer mais sobre a mineração de estanho na região. Com o declínio dessa atividade, os mineiros passaram a trabalhar com madeira e seus brinquedos tornaram-se artigos de exportação. Já em Annaberg-Buchholz, a renda de bilros e o entalhe em madeira são os destaques do território.

No Museu de Erzgebirge e nas diversas oficinas abertas à visitação é possível encontrar uma variedade de produtos artesanais, conhecidas no resto do mundo como Holzkunst Echt Erzgebirge. “As obras expostas no museu Manufaktur der Träume, são realmente fabulosas. A diversidade das figuras transportam o público ao mundo da fantasia”, explica Margaret.

Para manter a cultura regional viva, a cidade de Freiberg é palco das chamadas Bergparaden (Desfile dos Mineiros). Essa é uma tradição medieval, que reúne mineradores e artesãos em marcha pelas ruas entre as montanhas de Erzgebirge.