GoMoney Coin é a primeira criptomoeda estável no Brasil

Da Redação, com assessoria



19/07/2019 | 14:18

A GoMoney, plataforma de negociação de criptomoedas sediada no Brasil, passou a emitir e administrar sua própria moeda virtual, o GoMoney Coin (GMC). Com valor atrelado ao dólar (1 GMC = 1 USD), o GMC é a primeira criptomoeda estável do país. Ela reúne os benefícios da negociação do ativo virtual, como segurança e descentralização, à baixa oscilação da moeda tradicional.

Como seu valor é o mesmo do dólar, o GMC pode ser convertido em qualquer outra moeda (euro, iene, real etc.) pela cotação do dia, ou mantida como ativo que se valoriza seguindo a moeda americana. Assim, como ativo real, o GMC pode ser empregado na compra ou venda de bens, pagamento pela prestação de serviços, transferências ou reserva de valor em dólares. “As aplicações são inúmeras, pois não há o risco das oscilações de preços”, afirma Maurício Pires, CEO da GoMoney.

Enquanto “stable coin”, ativo lastreado em outro mais estável, o GMC diferencia-se das demais criptomoedas. “É possível saber exatamente quanto custa um GMC, o que minimiza riscos de volatilidade para nossos usuários, e torna o nosso ativo uma moeda digital segura e sem fronteiras”, destaca.

A plataforma garante a recompra do GMC pela cotação do dólar a qualquer momento. A utilização do blockchain viabiliza o uso GMC por qualquer pessoa, física ou jurídica, cadastrada na plataforma GoMoney, de forma estável e com total transparência.

