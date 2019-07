Caso do pai de Neymar com Franciely Freduzeski termina porque ele não quer se divorciar, afirma jornal

19/07/2019 | 14:11



Segundo o jornal Extra, o suposto relacionamento de Neymar Pai com a modelo e atriz Franciely Freduzeski, que durou cerca de dois anos entre idas e vindas, teria chegado ao fim.

Uma fonte contou a publicação que o casal teria terminado no último mês de março, após terem se encontrado em Paris, na França: Ele não quer assumir a relação porque não irá se divorciar. Além disso, um amigo de Franciely ainda deu mais detalhes do término ao Extra afirmando que ela não consegue esquecê-lo e que ela nunca ficou com Neymar por causa de dinheiro, tendo até mesmo bancado as viagens para ir encontrá-lo:

Tudo saiu do bolso dela, ele nunca bancou nada. Nunca foi uma relação de interesse. Ela se apaixonou de verdade. Procurada, a assessoria da atriz não esclareceu o caso.