19/07/2019 | 14:11



Como você viu, Bruna Marquezine foi vista saindo de um restaurante nos Estados Unidos com Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian. Os dois pareciam bem íntimos e Bruna até pegou uma carona no carro do modelo. Entretanto, a atriz já voltou ao Brasil e, em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!, afirmou que não está namorando e nem conhecendo melhor Younes:

- Eu não tô namorando não, gente, não tô namorando e nem nada, esclareceu.

Recentemente, Bruna também negou estar em um aplicativo de relacionamentos para milionários, já que foi noticiado que ela teria conhecido Younes justamente por esse app. Onde será que eles se encontraram então, hein?