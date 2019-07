Ex-galã de Malhação, Iran Malfitano vira motorista de aplicativo de transporte

19/07/2019 | 13:11



Iran Malfitano virou motorista de aplicativo de transportes. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator, que começou a carreira em Malhação, está há dez dias trabalhando como motorista. Apesar do pouco tempo no ramo, uma fã do ator, que há dois anos fez parte do elenco de A Terra Prometida, da Record TV, pegou uma corrida com ele e o elogiou.

Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de Malhação estava dirigindo pra mim, disse ela para a colunista, afirmando que o ator foi educado e simpático durante a corrida.

Como você vê na foto acima, o ator está com uma aparência bem diferente do que exibia nas telinhas. Ele agora exibe o cabelo mais curto, a barba cheia e o cavanhaque raspado. Ainda segundo a colunista, Iran é bem avaliado no aplicativo, com nota 4,98.

Além de ter feito muito sucesso como o personagem Gui em Malhação entre 2001 e 2003, o ator ainda esteve na TV Globo nas novelas Kubanacan, Cobras & Lagartos e A Favorita. Já na Record TV, além de A Terra Prometida, ele também fez parte de Bela, a Feia, Rei Davi, Pecado Mortal, Milagres de Jesus e Os Dez Mandamentos.

No Instagram, Iran Malfitano se define em sua biografia como ator, paraquedista e pai. Na rede social, ele costuma compartilhar alguns momentos com a filha Laura, fruto da relação com Elaine Albano.