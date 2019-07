Bernardo Mesquita, que interpretou príncipe de Sasha Meneghel em filme, é pai pela primeira vez

19/07/2019 | 13:11



O ator Bernardo Mesquita se tornou pai pela primeira vez. No Instagram, ele compartilhou um clique com o filho, Bento, nos braços. A criança nasceu na manhã desta sexta-feira, dia 19, na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Bem vindo grande amor da minha vida, escreveu ele na legenda da publicação.

O bebê é fruto da relação de Bernardo com a namorada, Julia McKenzie. O ator, de 26 anos de idade, já fez parte da novela Malhação, em 2010, e também ficou conhecido como o príncipe de Sasha Meneghel ao estrelar o filme Xuxa em O Mistério de Feiurinha.

Em 2017, o ator ganhou os holofotes após surgir irreconhecível em festa de aniversário da promoter Carol Sampaio. O ator, de olhos verdes e sobrancelhas bem grossas, surgiu com barba e cabelo comprido.

Recentemente, ele também fez parte da novela da Record, O Rico do Lázaro.