Ana Hickmann alcança recorde mundial ao estourar 200 balões em menos de 15 segundos!

19/07/2019 | 13:11



Ana Hickmann topou um desafio ambicioso no Hoje em Dia desta sexta-feira, dia 19! A apresentadora precisaria estourar 200 bexigas em menos de 15 segundos para alcançar o recorde do Guinness Book, que atualmente é do norte-americano David Rush.

O Hoje em Dia montou uma grande estrutura para acomodar os 200 balões, que Ana precisava estourar com um prego. E ela conseguiu! A apresentadora venceu o desafio em menos de 13 segundos! No final, enquanto comemorava, Ana ainda chamou David para vir ao Brasil, para que os dois competissem de verdade por uma vaga no livro dos recordes. Será que vai rolar?

Em seu canal de YouTube, Ana fez um esquenta para o desafio, mostrando como estava se preparando.