Obituário - 19 de julho de 2019

19/07/2019



Sexta-feira, 19 de julho de 2019

Antonio Octavio de Abreu

(Diamantina, MG, 2-10-1938 – São Bernardo, 16-7-2019)



O advogado Antonio Octavio de Abreu inscreveu seu nome de maneira definitiva no serviço público municipal de São Bernardo.



Fez carreira na administração municipal, onde ingressou aos 18 anos no cargo de entregador de avisos e galgou a hierarquia funcional, sempre em ascensão, em vários cargos, destacando-se junto ao Departamento da Receita Municipal onde atuou por quase uma década como diretor, oportunidade em que teve relevada participação na elaboração do Código Tributário Municipal.



O Imasf (Instituto Municipal), o Serviço Funerário, a Associação dos Funcionários Públicos e tantos outros órgãos e serviços municipais têm no Dr. Abreu um conselheiro e um idealizador fundamental. Agora, a despedida.



Filho de Affonso Dionísio de Abreu e Violeta da Silva Abreu, ele veio jovem para São Bernardo. Aqui se casou com Nádia Margonari, com quem teve as filhas Claudia, Andrea e Renata. São seus genros: Diósnio, Sergio e Fernando. E os netos Lucas, Maria Clara e Rhafael.



Antonio Octavio de Abreu residia no Centro de São Bernardo. Ao se aposentar na Prefeitura, prosseguiu trabalhando, na sua área de advocacia. Parte aos 80 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. A missa de 7º dia será celebrada dia 24, às 19h, na Basílica da Boa Viagem.

Laurentino das Neves

(Mauá, 23-7-1954 – 15-7-2019)

Na história de Mauá, nomes como os de Laurentino das Neves devem ser focalizados, pela data do nascimento: são os primeiros nascidos na cidade entre três datas referenciais:



¦ 22-11-1953 – data do plebiscito em que a população opta pela separação de Santo André;



¦ 1-1-1954 - quando o Distrito de Mauá recebe os foros de município.



¦ 1-1-1955 - data da instalação do Município.



Laurentino das Neves, autônomo, era filho de Manoel das Neves e Angela Jesus Pereira das Neves e casado com Ozelia Lourencini. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Parte aos 64 anos e foi sepultado no Cemitério Santa Lídia.



SANTO ANDRÉ

Avelino Morpanini, 94. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Francisco Gonçalves, 89. Natural de Barbalha (CE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 17. Memorial Phoenix.

Raul Meijome Presas, 86. Natural da Espanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Adelaide Furlan Ferrari, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlia de Castro Pinheiro, 81. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almira Rita Vital, 79. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Jesus Souza, 66. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 18

José Corrêa, 95. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Neto Mendes, 91. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Valentina Altram Bedani, 90. Natural de Itaju (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Ribeiro Val, 82. Natural de Gália (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Berlofa, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Maria Vilma Arrais Correa, 80. Natural de Campos Sales (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdecy Barbosa de Lima, 74. Natural de Campina Grande (PB). Residia na Vila América, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otoniel dos Santos Sousa, 71. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Tamarutaca, Vila Guiomar, em Santo André. Pedreiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Marques da Silva, 69. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdelio José dos Santos, 66. Natural de Poções (BA). Residia no Sítio Cassaquera, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Francisca Fortunato, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Rosangela dos Santos Sturion Renofio, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Dantas da Cruz, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Bispo da Silva, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Crematório Vila Alpina.



Santo André, sexta-feira, dia 19 de julho

Hermelina de Jesus Maria, 104. Natural de Rio Brilhante (MS). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Hoje, dia 19. Cemitério Municipal do Carmo, em São Carlos (SP).



SÃO BERNARDO

Braulino José Correia, 90. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Zioko Yoshida, 89. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Armando Martin Bianco, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Agostinho Tranquitelli, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Adolfo Valter Reis, 75. Natural de Martinópolis (SP). Residia em Socorro (SP). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião César dos Santos, 63. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Leila Ferraz, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Letice Teixeira de Lima, 94. Natural de Goianinha (RN). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 17. Camitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Arnaldo Joaquim Vaz, 91. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Hayde Cecília Valentim, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.

Roberto Soares, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Eulália da Conceição Motta, 55. Natural de Agrestina (PE). Residia na Vila Olinda. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Isabel de Santana, 52. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Maringá. Dia 17. Vale da Paz.

Fernanda Pereira de Lima, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

José Maria Xavier, 76. Natural de Poção (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.