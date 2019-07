Força Tática da PM prende homem por roubo em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/07/2019 | 12:02



Policias da Força Tática do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Santo André prenderam por roubo, na noite desta quinta-feira (18), Gabriel Vinicius Torres da Silva, na Avenida das Nações, altura do número 1.555, no Parque Erasmo, no município andreense.

De acordo com o Capitão Fernando da PM (Polícia Militar), a atuação de um oficial dentro do COI (Centro de Operações Integradas), inaugurado no dia 18 de junho em Santo André, colaborou para o flagrante – a central de monitoramento registra imagens de pouco mais de 300 câmeras na cidade.

“A prisão é resultado do serviço policial 24 horas que está inserido no COI. O PM que está la dentro fica atento ao que esta acontecendo na rede rádio da polícia e nas câmeras da cidade. Dessa forma, o oficial informou a Força Tática sobre o roubo e, embora com o criminoso não houvesse nada de ilícito, graças as imagens da Central foi possível identificá-lo como autor do roubo e realizar a prisão”, enfatizou o Capitão.

Segundo os policiais, após informações repassadas pela central de monitoramento sobre roubo de carro, ocorrido por volta das 21h na Avenida das Nações, em posto de combustível, encontraram o veículo suspeito no estacionamento de supermercado.

Em revista pessoal os PMs não encontraram nenhuma arma de fogo ou sinal suspeito com o criminoso, porém, com as informações repassadas pelo COI, Silva foi levado junto com o carro ao 1º DP (Centro).

O delegado de plantão, Luiz Fabiano Gagliato, analisou as imagens obtidas pelo monitoramento e constatou que Silva era o autor do crime registrado anteriormente.

O veículo foi apreendido e o criminoso encaminhado à Justiça.

Fotos: Divulgação/PM