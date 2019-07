'Nivis, amigos de outro mundo' estreia neste sábado no Disney Júnior

19/07/2019 | 12:24



O canal Disney Junior estreia neste sábado, 20, "Nivis, amigos de outro mundo", nova produção original do Disney Junior, a partir das 18h. A série conta a história da família Nivis, do planeta Nivilux, cujo destino se cruza com o de uma família humana - os Amigos - quando chegam por acaso na Terra.

A data da estreia da animação foi escolhida por dois motivos. Em 20 de julho se comemora o Dia do Amigo e os 50 anos da chegada do homem à Lua. Na série, os valores de amizade e descobertas também são temas centrais.

O Dia do Amigo surgiu em 20 de julho de 1969 pelo pensador argentino Enrique Febbraro. Ele se inspirou na chegada do homem à Lua como símbolo da fraternidade entre pessoas de todas as nacionalidades, raças e credos. Naquele dia, quando a tripulação da Apollo 11 pousou, Febbraro escreveu milhares de cartas para pessoas de todo o mundo e recebeu milhares de respostas.

Em Nivis, amigos de outro mundo, a amizade ocupa um lugar central. A família humana - composta por um escritor e desenhista chamado Felipe (Vinicius Campos), sua filha Isabella (Lourdes Errante) e seu pai Amadeo (Gustavo Masó) - conhece a família Nivis e rapidamente cria um vínculo afetivo com eles, que os levará a viver momentos inesquecíveis.

Assim, a história mostra que a amizade pode surgir nas situações mais inesperadas, que tudo é mais divertido quando compartilhado com amigos e que somos capazes de formar laços profundos com seres completamente diferentes de nós.