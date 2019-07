19/07/2019 | 12:10



Depois de surpreender com sua própria versão do desafio da garrafa, Mariah Carey, mais uma vez, mostrou que não é do tipo que entra em qualquer modinha. No Twitter, a cantora tirou sarro da nova moda entre os internautas e muitas celebridades, que aderiram à tendência de divulgar fotos de seus rostos envelhecidos.

FaceApp não é algo que eu reconheço, escreveu ela na legenda de um gif postado na rede social, citando o nome do aplicativo, onde é possível envelhecer digitalmente uma foto.

O gif exibe um momento de Mariah dizendo: Eu não te ouço, você não me vê, você não existe para mim.

Parece que alguém não está nada animada em saber como será sua aparência daqui alguns anos né?