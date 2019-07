Nicole Bahls se confunde com matemática durante prova no Power Couple: - Meu bofe vai ficar preso até amanhã

19/07/2019 | 12:10



Nicole Bahls sempre dá o que falar no Power Couple, né? Na última quinta-feira, dia 18, aconteceu a Prova das Mulheres no reality, em que as participantes precisavam encontrar chaves para atravessar uma casa e libertarem o marido, que estava preso no banheiro.

Após pedir dicas em todos os cômodos, a ex-panicat chegou ao quarto e precisou calcular a quantidade de meses que estava com o marido, Marcelo Bimbi. Nicole disse que relembrou os vários anos em que ficou de recuperação em matemática, e pressionada pelo tempo da prova, soltou:

- Coitado do meu bofe, vai ficar preso até amanhã.

A vencedora da Prova das Mulheres foi Mariana Felício, que finalizou a prova em 20 minutos e 23 segundos e pediu apenas uma dica. Mais tarde, enquanto Nicole conversava com a empresária, ela acabou revelando uma gafe que cometeu durante a prova.

Para passar do jardim para a sala, Nicole precisava passar pelo portão do cachorro. Ao invés de atravessar sozinha, a modelo levou um cachorro de plástico com ela, até que Gugu Liberato disse que ela podia largá-lo. Mariana começou a rir e disse:

- Como você passou com ele naquela portinha? Não acredito, Nicole.

Nicole disse:

- Não acredito! Que vergonha, meu Deus, eu pensei: Como é que o cachorro ia passar sozinho?

Ela é uma figura, né?