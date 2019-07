Henrique Fogaça é hospitalizado após cair de moto e fraturar a costela

19/07/2019 | 12:10



Que susto! Na manhã desta sexta-feira, dia 19, o chef de cozinha Henrique Fogaça publicou uma foto deitado em uma cama de hospital para avisar que havia se acidentado.

Hoje foi dia de fraturar algumas costelas, zoar joelho e a mão, escreveu ele na legenda da publicação.

Nas fotos, que você confere abaixo, o jurado do MasterChef exibe a mão machucada e também aparece sentado em uma cadeira de rodas, com a calça toda suja de lama. No Stories, ele publicou vídeo em que aparece sendo atendido por uma enfermeira:

- Para hoje nós temos algumas costelas fraturadas, a mão...To tomando bronca da enfermeira.., disse ele.

Procurado, o assessor do chef afirmou que ele caiu de moto, mas já recebeu todos os cuidados médicos e passa bem.

Fogaça estava participando do evento de lançamento de uma nova moto de uma marca da qual é embaixador. O evento aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo e ainda contou com a participação do skatista Bob Burnquist.