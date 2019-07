Atores de Game Of Thrones pagam 840 reais para ter uma chance de ganhar o Emmy

19/07/2019 | 12:11



Como você viu, diversos atores de Game Of Thrones foram indicados ao Emmy Awards, premiação que acontece no dia 22 de setembro deste ano. Mas acontece que nem todos eles foram nomeados pela HBO. Segundo informações do site Just Jared, Gwendoline Christie, que interpreta Brienne of Tarth, Alfie Allen, que deu vida a Theon Greyjoy e Carice van Houten, que fez o papel de Melisandre, deram um jeitinho de serem indicados e se inscreveram no Emmy por conta própria. Isso que é ter atitude, não é?

Gwendoline, Alfie e Carice tiveram que pagar 225 dólares, o equivalente a 840 reais, para se registrarem na premiação. Apesar de terem feito as inscrições, eles ainda tiveram que esperar a resposta da equipe do Emmy, que poderia ser positiva ou negativa. Felizmente, os três foram aprovados e receberam nomeações em diferentes categorias.

No Instagram, a intérprete de Brienne ainda comemorou a sua indicação, dizendo que não estava acreditando naquilo. Gwendoline também aproveitou para agradecer ao universo.