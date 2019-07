Uma resposta à altura do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



19/07/2019 | 11:20



Por décadas o Grande ABC clamou por modal viário que fizesse a ligação até a Capital de forma eficiente e confortável. Um transporte que atendesse nossa gente boa, humilde e trabalhadora. A resposta chegou. E chegou como a população da região merece. Com pacote de mobilidade urbana, apresentado pelo governador João Doria, que mostra o olhar especial e atento do Estado com a nossa região. O Grande ABC voltará a ser prioridade para São Paulo.

Em nossa campanha, nas andanças pelos setes municípios, defendi abertamente a necessidade de discutirmos uma solução definitiva para a ligação com transporte público coletivo que levasse nosso povo até São Paulo.

Pontuei, inúmeras vezes, que o BRT poderia ser opção viável, devido ao custo-benefício, sendo mais barato e mais rápido de implantar. Usei como exemplo, para ilustrar que nos atenderia de maneira igual ao monotrilho, o BRT de Curitiba, região com quantidade populacional muito similar à nossa.

A escolha do governador Doria, baseada em estudo técnico, é grande acerto e reforça tudo aquilo que dissemos durante a campanha. Não há dúvida de que a nossa gente será finalmente contemplada.

Por si só, essa definição já era belíssima resposta para um anseio da sociedade e a classe política desde os anos 70. Mas o governo do Estado foi além e contemplou o Grande ABC com nova linha de Metrô, que sairá de São Bernardo com destino à Lapa. e a modernização da Linha 10-Turquesa.

Essa última ação representa expressivo avanço. Os usuários da Linha 10-Turquesa passarão a realizar suas viagens em trens mais modernos, velozes, com o dobro de portas e ar-condicionado. É mais uma pauta que discuti na campanha e vejo sua concretização com extrema alegria, já que a Linha 10 é vital para nossa região. Sua revitalização transformará esse importante modal viário em um metrô de superfície, gerando mais conforto ao munícipe.

Em uma só tacada, o governo do Estado, com muita eficiência, trouxe respostas concretas para as principais demandas da população que reside no Grande ABC. São medidas que trazem mais qualidade de vida aos munícipes e brindam a região com o que há de mais moderno e eficiente na área da mobilidade urbana.

É motivador ver que as nossas sugestões foram atendidas pelo governador. No entanto, é ainda mais recompensador ver que é a região que ganha muito com esse pacote. Os desafios de mobilidade urbana ainda não foram superados. Eles continuam na mesa e nós continuamos exigindo a dedicação de todos os gestores públicos. Mas é notório que um novo capítulo começa a ser escrito. Um capítulo no qual o Grande ABC é mais próspero para todos.

Thiago Auricchio é deputado estadual.