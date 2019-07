Youtuber Dora Figueiredo faz vídeo detalhando o relacionamento abusivo que sofreu

19/07/2019 | 11:11



Dora Figueiredo chocou o mundo do YouTube ao abrir o jogo sobre um relacionamento abusivo o qual passou recentemente. Sem citar nomes, a youtuber chora por grande parte do registro, que dura pouco mais de 17 minutos. Ela começa dizendo:

- Há um bom tempo eu não consigo ser verdadeira nesse canal, é meio difícil para mim. Eu passei por uma situação da qual eu jamais imaginaria que eu seria capaz de passar. Da qual até um tempo atrás eu achava que eu não tinha passado, que é o relacionamento abusivo. (...) Ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente eles te pegam em um momento de fragilidade e daí, então, começam a te idolatrar. Você acha que um relacionamento abusivo já começa com um tapa na cara, não, bebê! Relacionamento abusivo começa lindo. A pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos isso vai se perdendo por meio de algumas dicas, de como você poderia se comportar melhor. Comigo foi: fale menos palavrão.

Ela ainda continua: - Eu lembro do primeiro sinal, que foi quando ele falou: Shh! Aqui não é o lugar para você falar alto. Foi de: você não pode falar alto nesse lugar para você não pode falar sobre feminismo na internet. Foi de controlar o volume da minha fala em certos ambientes até o que eu falava na internet. O começo também era assim: coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo.

Dora ainda explica que desenvolveu medo crônico de sair na rua e conhecer pessoas novas, já que ele a chamava de fraca e dizia que ela nunca melhoraria da depressão. O ex dela até mesmo tentava controlar também o que ela podia ou não falar com os amigos e até mesmo com a própria mãe. Pesado, né?