Para nova personagem, Isis Valverde encara rotina em hospitais públicos

19/07/2019 | 11:11



Isis Valverde já está se preparando para voltar para a televisão! Depois de radicalizar no visual e aparecer completamente ruiva, a atriz, agora, iniciou a preparação de sua nova personagem na novela Amor de Mãe, que irá substituir o folhetim A Dona do Pedaço, no horário nobre da TV Globo, no final do segundo semestre deste ano.

De acordo com o colunista Leo Dias, na novela escrita por Manuela Dias, Isis será uma enfermeira e, além de mudar de visual, ela também enfrenta um forte laboratório para construir o papel. Apesar de ainda não ter o nome da personagem revelado, Isis tem acompanhado o dia a dia dos hospitais públicos no Rio de Janeiro, para imergir no universo da rotina de trabalho de uma enfermeira.

Além de Isis, a novela também traz Nanda Costa, Taís Araújo, Chay Suede, entre outros grandes nome da emissora. Por enquanto, os atores ainda não falam sobre seus papeis, mas já deixam bem claro nas redes sociais que a preparação para a trama já começou.

Essa será a primeira novela de Isis desde que se tornou mãe de Rael, fruto da relação com o marido André Resende. Seu último trabalho havia sido em A Força do Querer, onde fez sucesso como a personagem Ritinha.