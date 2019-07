Filho de príncipe William e Kate Middleton, príncipe George irá celebrar aniversário em ilha do Caribe

19/07/2019 | 11:11



Parece que o príncipe George não só ganhará uma festinha de aniversário no Palácio de Kensington, como irá completar os seis anos de idade, na segunda-feira, dia 22, num lugar bastante especial. De acordo com o jornal britânico The Sun, a família real britânica escolheu um refúgio tropical para aproveitar a data especial e também as férias de verão.

O príncipe William, a esposa Kate Middleton e os três filhos, George, Charlotte e Louis, irão passar a data na Ilha de Mustique, situada no Mar do Caribe. O local privado e paradisíaco já é conhecido da família real britânica, que por diversas vezes viajou de férias para curtir a ilha.

William e Kate, aliás, já até levaram a família Middleton para lá, onde costumam descansar e relaxar com muita privacidade. Além da família real britânica, a ilha, destinada aos milionários, também já recebeu celebridades como Mick Jagger, David Bowie, Bryan Adams, Shania Twain, Kate Moss e David Duchovn.

- É incrivelmente privado e discreto, mas não remoto. Eles conhecem e confiam nos funcionários que trabalharam lá, explicou uma fonte ao veículo, garantindo que os paparazzi não conseguem acesso ao local nem mesmo se tentarem fazer fotos por drones.