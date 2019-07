Longe do cobertor: para curtir SP no frio

19/07/2019 | 09:36



Você já assistiu a todas as séries interessantes na Netflix e o sofá já não parece o lugar mais confortável do mundo. Apesar do frio, com madrugadas de até 9°C em São Paulo, chegou a hora de sair de casa e aproveitar o que a capital paulista tem para o inverno.

Como "aproveitar a cidade" pode ser traduzido como "comer", a primeira dica é o Festival de Sopas do Ceagesp. Nasceu há dez anos e é uma homenagem à sopa de cebola (que era servida no antigo Ceasa entre 1960 e 1980). Acontece de quarta a domingo, a partir das 18 horas. O festival custa R$ 43,90 por pessoa (à vontade).

Como as baixas temperaturas se encontram com as férias de julho, necessariamente é preciso encontrar um bom programa para fazer com as crianças. Uma opção é a recém-inaugurada pista de gelo no Shopping Morumbi. Ela vai funcionar todos os dias durante a temporada de inverno. Ingressos custam de R$ 45 a R$ 60 (dependendo do tempo de uso e da forma de pagamento).

A pista atende crianças a partir dos 5 anos. Para os menores está disponível o Iceland Car, carro pilotado por um monitor, com valor de R$ 30 (15 voltas). Parece óbvio, mas em todos os casos é obrigatório usar meias. Quem esquecer terá de desembolsar R$ 10 em um par personalizado.

Agora que você já consumiu a energia das crianças, vamos ao que interessa: o vinho. Claro, existem muitos lugares, mas você já ouviu falar de rodízio de vinho? O Bocca Nera, na Vila Madalena, promove um com 15 rótulos de espumante, vinho tinto, branco, rosé e sobremesa (servidos à vontade e no ritmo do cliente). O preço muda de acordo com o dia da semana e varia de R$ 79,90 a R$ 89,90.

Não é do vinho? Prefere um coquetel para esquentar a alma? Primeiro, vale visitar o Cava Bar, instalado no subsolo de um sobrado dos anos 30, nos Jardins. Com um clima de bar escondido, ele tem opções como o Rum Old Fashioned (ótimo para "encerrar os trabalhos" etílicos de um dia

Fondue

Para quem tem sonhos europeus nesta época do ano, a pedida é mergulhar em um fondue. Algumas casas, como a Hannover e o Chalezinho imitam ambientes suíços. Bom para levar a família ou mesmo para um jantar romântico. Prefere pizza? Taí outro caso em que opções não faltam. Com 61 anos de existência, a cantina e pizzaria Speranza é uma aposta garantida. Para quem quer conhecer um lugar relativamente novo a opção é o Picco Bar - com clima jovem, música e uma excelente carta de coquetéis.

E sabe o que está em alta nesse inverno? O lámen! O prato mais popular do Japão, um macarrão envolvido por um caldo quentinho e aromático (com carnes, ovo, algas e vegetais), espalhou-se por São Paulo. Fica até difícil escolher um ou dois lugares para indicar, mas vale tentar o Tan Tan Noodle Bar e o Mica.

Cansou de comer. Vamos então tentar uma diversão adulta. Vamos ao jazz. O estilo parece combinar com a estação do ano. A cidade também tem boas casas dedicadas ao estilo. O Jazz Nos Fundos, por exemplo, começou, literalmente, nos fundos de uma garagem, mas hoje ocupa um espaço mais organizado na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros. Além desse espaço, há a opção de visitar o JazzB, o Madeleine Jazz Bar ou o tradicional Bourbon Street. Para quem quer música brasileira (moderna ou tradicional), a dica é seguir a programação da Casa de Francisca.

Está faltando um cafezinho, não é? Entre os mais receptivos da cidade estão o Sofá Café, o Coffee Lab, o King of the Fork, Torra Clara e Por um Punhado de Dólares. Para encerrar essa jornada, e dormir em paz, que tal mingau de aveia do Coffee Stories Modernista, feito com leite de amêndoas, banana, canela, nibs e mel. Ah, antes de ir para casa passe no sebo Desculpe a Poeira e compre um livro para ler debaixo da coberta.

Serviço

CEAGESP - Av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 - Vila Leopoldina)

SHOPPING MORUMBI - Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 - Jardim das Acácias

BOCCA NERA - R. Mourato Coelho, Pinheiros.

CAVA BAR - R. Guarará, 565 - Jardim Paulista

HANNOVER FONDUE - Av. Cotovia, 445, Moema

CHALEZINHO - R. Itapimirum, 11, Morumbi.

R. Jerônimo da Veiga, 149, Itaim-Bibi.

SPERANZA - R. Treze de Maio, 1.004, Bela Vista

PICCO - R. Lisboa, 294 - Pinheiros

TAN TAN NOODLE BAR - R. Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros

MICA - R. Guaicuí, 33 - Largo da Batata

JAZZ NOS FUNDOS - Rua Cardeal Arcoverde, 742 - Pinheiros

JAZZB - Rua General Jardim, 43.

BOURBON STREET JAZZ BAR - R. Dos Chanés, 127, Moema.

SOFÁ CAFÉ - R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros

COFFEE LAB - R. Fradique Coutinho, 1.340, Vila Madalena

TORRA CLARA - Rua Oscar Freire, 2.286, Pinheiros

COFFEE STORIES MODERNISTA - Rua Major Sertório, 92, Vila Buarque

DESCULPE A POEIRA - R. Sebastião Velho, 28a, Pinheiros

