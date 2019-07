Ana Maria Braga revela que fugiu de casa por causa do pai: - Cheguei até a passar fome

19/07/2019 | 09:11



Ana Maria Braga participou do programa Lady Night, da Tatá Werneck, nesta quinta-feira, dia 18, e relembrou sua infância. A apresentadora contou que sua relação com o pai sempre foi difícil, já que ele era muito rígido.

- Com nove anos, ele não gostava muito de criança, barulho, aí ele me botou no internato e eu fiquei por quatro anos, dos nove aos 13 [anos de idade], rezando. Aí eu tive que compensar tudo isso depois, brincou.

Ela também revelou que os problemas com o pai começaram a aumentar conforme ela foi crescendo, já que ele não queria que Ana trabalhasse.

- Ele não queria que eu fizesse faculdade, porque ele achava que lugar de mulher é em casa. Ele queria que eu desse aula no primário, porque eu já era formada como professora. Então chegou ali e acabou, pra quê estudar mais? Tinha que casar. A partir dali eu falei: Não quero mais isso pra mim. Eu fugi de casa por conta disso.

A apresentadora do Mais Você também contou que esses anos, após fugir de casa, não foram nem um pouco fáceis.

- Cheguei até a passar fome depois que deixei a família. Hoje em dia gosto da geladeira da minha casa sempre cheia. Só quem já não teve o que comer sabe o que é isso.

Ana Maria também falou sobre a relação que tem com suas fãs, e como as mulheres mudaram nos últimos anos.

- O Brasil mudou e as mulheres, graças a Deus, acordaram pra um monte de coisa. Antigamente você falar em trabalhar fora de casa era uma exceção, falar de direitos das mulheres era velado, tinham vergonha. O mundo tá em uma transformação fantástica e as pessoas que assistem televisão também.

E é claro que Ana Maria não deixaria de dar o clássico selinho em Tatá, né? Durante o Lady Night, Ana também falou sobre seu primeiro beijo e como era namorar na época em que era adolescente.