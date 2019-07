Banco Inter fará oferta primária de units que pode girar até R$ 1,27 bi

19/07/2019 | 07:27



O Banco Inter anuncia oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, de certificados de depósitos de ações (units). Cada unit é representada por uma ação ordinária e duas preferenciais - o banco explica, em fato relevante, que o preço por ação na oferta será correspondente a um terço do preço por unit. As units começam a ser negociadas nesta sexta-feira, 19, na B3.

Serão 26 milhões de ON e 52 milhões de PN, quantidade que poderá ser acrescida em até 20,0%, ou 5,2 milhões de ON e 10,4 milhões de PN em lote adicional. Assim, ao preço do fechamento de quinta-feira, R$ 13,60 a ação preferencial, e previsão de R$ 40,80 a unit, a oferta pode girar até R$ 1,27 bilhão com o lote adicional. O preço será definido após conclusão do procedimento de bookbuilding, iniciado nesta sexta e que se encerra dia 29. O início da negociação na B3 das units objeto da oferta será 31 de julho.

A distribuição ocorrerá primeiro para os acionistas atuais, na Oferta Prioritária, e depois investidores institucionais locais e estrangeiros. Os acionistas controladores Rubens Menin Teixeira de Souza e João Vitor N. Menin Teixeira de Souza renunciaram ao seu direito de prioridade. Não haverá distribuição parcial, de modo que se não houver demanda para a subscrição da totalidade das ações e das units até o fechamento o book, a oferta será cancelada.

Os bancos coordenadores são Bradesco BBI (líder), Goldman Sachs, BTG Pactual, JPMorgan, Santander e Caixa Econômica Federal.